Fazıl Say'ın Kaz Dağları konseri: Binlerce kişi dinledi

Fazıl Say, Kaz Dağları'nda yapılan altın arama çalışmalarına karşı bugün bölgede bir konser verdi. Say, Kaz Dağları için bestelediği parçayı da binlerce kişiye ilk kez seslendirdi.

Çanakkale’de Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından Kaz Dağları'nda yapılan altın arama çalışmalarına tepki sürüyor.

Bu kapsamda Kirazlı'daki talana karşı Fazıl Say da bugün bölgede bir konser verdi.

KAZ DAĞLARI İÇİN BESTELEDİ

Atikhisar Havzası’nda madene yakın bir bölgede yapılacak olan konser öncesinde, Çanakkale Belediyesinin vatandaşları alana ulaştırmak için kaldırdığı otobüsler birden fazla polis kontrol noktasından geçirildi. Saat 11'de yapılması planlanan konsere gitmek üzere yola çıkan 20'den fazla otobüs tek tek durdurulup kimlik kontrolü yapıldı.

Mudanya Belediyesi bandosu da yurttaşları marşlarla karşıladı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın konuşmasının ardından Fazıl Say konseri başladı. Say, Kaz Dağları için bestelediği parçayı da ilk kez seslendirdi.