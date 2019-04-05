Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na: Umarım haksızlık yaşamazsın

Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir paylaşımına 'Başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın' yorumunda bulundu.

Fazıl Say, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, "İstanbul’un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorumda bulundu.

Say, "Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etmişi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Külliye'de konser vereceğini açıklamıştı. Sarayda vereceği konser için "Cumhuriyet bestesi" hazırlayan Say'ın kararı tartışmalara yol açmıştı.