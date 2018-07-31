Fazıl Say'dan 'Adnan Oktar' açıklaması: 6 yılımı yedi

Piyanist Fazıl Say, 10 ay hapis cezası almasına neden olan Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik operasyonu değerlendirdi.

Piyanist Fazıl Say, 10 ay hapis cezası almasına neden olan Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik operasyona ve önümüzdeki sürece ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a konuşan Say, "Hayatımın 6 yılını yedi bu adamlar. O altı yılı nasıl geri alacağım? 20 yıldır televizyonda o tuhaf pavyon programlarını yapan Adnan Oktar’ın bu ülkede 4 binden fazla insana dava açmış olmasına ne deniliyor? " ifadelerini kullandı.

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

- Sana, Ömer Hayyam’ın şiirini paylaşman yüzünden ceza verilmesine sebep olan adamın, Adnan Oktar örgütünden bir “kadın satıcısı” çıkıp tutuklanmasına ne diyorsun?

Benim ne diyeceğim pek de önemli değil. Halk ne diyor bu işe? 2013’te bana 10 ay hapis cezası verildiğinde, alkış tutanlar ne diyor? Vicdanlar ne diyor? Adalet sisteminin içine ürkütücü şekilde yayılmışlıkları olan güçler bunlar. Hayatımın 6 yılını yedi bu adamlar. O altı yılı nasıl geri alacağım? 20 yıldır televizyonda o tuhaf pavyon programlarını yapan Adnan Oktar’ın bu ülkede 4 binden fazla insana dava açmış olmasına ne deniliyor? Bu nasıl bir şey? Bu neyin gücü? Dava başladığında Fazıl Say’ı suçlayanlar ne diyor bu işe?

- Böyle bir ortamda yine de sanat yapmaya devam ediyorsun... Sana devam etme gücü veren ne?

Sevgim. Müziğe, insanlara ve memleketime olan sevgim. Ve tabii umudum...

- Bir süre önce bir konserin iptal edildi. Bu seni ne kadar üzdü?

Aslında yılda 120 konser veren birini, tek bir konserinin eksilmesi fazla üzmez. Ama gerekçesiz, sebepsiz, sadece Fazıl Say algısı-korkusu sebebiyle iptal edilmesi üzücü! Bu, sadece benim için değil, hepimiz için üzücü. Bıktık bundan... Bu konser iptalinden emin ol, kimse mutlu değil. Yukarısı da değil, aşağısı da değil. O sürekli susan organizatör, Atlantis Yapım, bir gerekçe bile göstermedi. Bilet satışı çoktan başlamış bir konseri kaldıran şirket, halka bunu nasıl anlatacak merakla bekliyorum. “Çok iyi ettim” mi diyecek? Ve bu duruma niye ben tek başıma göğüs germek zorundayım? Nerede o organizasyonda yer alan diğer müzikçiler, popçular? O insanların bir tavrı yok mu? Olmayacak mı? Yalınkılıç olarak yalnız kalsam da hâlâ yapacak birçok şeyim var, onu unutmasınlar, peşindeyim bu işin...

- Sence sebep siyasi miydi?

Sebep muhtemelen birilerinin korkusu! Yukarıdan bir emir gelmişliği filan yok. Hatta, ben, yukarının bu olaylardan artık rahatsızlık duyduğu duyumlarını aldım. Şu anda amacım, benimle ilgili bu yanlış algıyı değiştirmek. Bunun için de dostluk elimi tekrar uzatıyorum. Çünkü bu algı yanlış arkadaş! Külliyen yanlış! Övündüğüm için değil ama ben kendi dalında, dünyanın her yerinde tanınan, saygın ve özel bir yere gelebilmiş bir Türk sanatçısıyım. Bana bunu yapmasınlar istiyorum. Yıllardır anlatamıyorum. Bu oyun artık bitsin! Yanlış siyasi algılara kurban olmasın müzik, sanat, insanlık... Yeter!