Fazıl Say, sarayda konser verecek: Özel beste hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki prömiyerini izlediği piyanist Fazıl Say'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Külliye'de konser vereceğini açıkladı. Fazıl Say, sarayda vereceği konser için 'Cumhuriyet bestesi' hazırlıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde besteci ve piyanist Fazıl Say'ın daveti üzerine "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katılmıştı.

Erdoğan, konserde sahneye çıkmış ve burada Fazıl Say'ın Külliye'deki opera salonunda bir konser vermesinin ne kadar güzel olacağını dile getirmişti. Erdoğan'ın bu isteğinden sonra taraflar görüştü ve Fazıl Say 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı sarayında bir konser verecek.

Erdoğan, Fazıl Say ile anlaştıklarını ve konser için "Cumhuriyet bestesi" hazırlığına başladığını açıkladı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Erdoğan, “Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek” dedi.