Fayton eziyetine ilişkin yeni düzenleme

İstanbul Adalar'daki fayton eziyetine ilişkin yeni bir karar alındı.

İstanbul Adalar’daki fayton eziyetine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Fayton atlarıyla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bir taslak çalışma hazırladı.

Buna göre, çalışma süresince atlar 2 saat arayla dinlendirilecek. Doğum yapan At , tayı 3 aylık olana kadar çalıştırılmayacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, taslakta, atlarla ilgili şu düzenlemeler yer aldı:

- Atlara günlük en az 4 kilogram konsantre olmak üzere 8-10 kilogramlık yem hazırlanacak. Yemler hayvanın iş güçlerine, bireysel farklılıklarına ve sağlık durumlarına bağlı olarak artırılacak. Periyodik olarak yemlere vitamin ve mineral karışımları da eklenecek.

- Hayvanlar, günde en fazla 6 saat çalıştırılabilecek. Bu çalıştırılma süresince 2 saat arayla atlar dinlendirilecek. Sıcak havalarda çalışma saatleri daha da düşürülecek. Çalıştırılmak için bekleyen hayvanlar, gölgelikli ve sulukları olan yerlerde bekletilecek.

- Bir hafta çalıştırılmış bir hayvan 1 tam gün izin yapacak şekilde dinlenmeye alınacak. 3 yaşından küçük hayvanlar kesinlikle çalıştırılamayacak.

- Atlar gebeliklerinin 3’te 1’lik dönemlerinde dinlenmeye alınacak. Doğumdan sonra da taylar, 3 aylık olana kadar bu atlar çalıştırılmayacak.

- Her bir At için en az 3 metre genişliğinde padoklar hazırlanacak. Bu padoklarda bulunan yemlik ve suluklar, yerden 4 metre yüksekliğe yerleştirilecek. Zemin, saman ve benzeri yumuşak altlıklarla doldurulacak.

- Atların tırnak, ayak ve bacak sağlıklarının korunması amacıyla kauçuk nallar kullanılacak ve aynı zamanda atların genel muayeneleri düzenli aralıklarla veteriner hekim tarafından yapılacak.