Fatma Şahin'e inanmış: Kendini yakarak intihar eden yurttaşa iş sözünü o vermiş!

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin verdiği iş sözünü tutmaması sonucu Eyüp Dal adlı işsiz yurttaş belediye önünde kendisini ateşe vermiş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından soL'a açıklamada bulunan Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, belediyenin abisinin ölümünün ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterirken, abisinin belediyeden iş istemesinin sebebinin Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in verdiği iş sözü olduğunu söyledi.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde belediyenin verdiği iş sözünü tutmamasının ardından Eyüp Dal adlı yurttaş, belediye önünde kendisini ateşe vermişti. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Dal'ın ardından önceki gün bir açıklama yapan Şahinbey Belediyesi, işçinin anne ve babasının mal varlığını açıklamış, çocuğu da olmadığını duyurmuştu.

Belediyenin yaptığı bu açıklama büyük tepki çekerken, Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, olaya ilişkin soL'a açıklamada bulundu.

'YA DOKTOR YA SEN YALAN SÖYLÜYORSUN'

Belediyenin açıklamasında abisine hemen müdahale edildiğinin söylendiğini ancak doktorun açıklamasının bunu doğrulamadığını belirten Mesut Dal, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na seslenerek, "Ya doktor ya sen yalan söylüyorsun" dedi.

Belediyenin konuya ilişkin açıklamasında kendilerine taziye dileklerinin iletildiğinin vurgulandığını hatırlatan Dal, bir ziyaretin gerçekleşmediğini aktarırken, anne ve babasının mal varlığının açıklanmasına da tepki gösterdi.

'ABİM FATMA ŞAHİN SÖZ VERDİ DİYE GELDİ ORAYA'

"Annemin mal varlığını çıkarmışsınız. Biz acılıyız. Bu dalgınlığımızdan faydalanıp annemin TC numarasını aldınız. Antep'te bir laf vardır 'sen bizi hasetliyor musun ağam' derler mal mülk sorulunca. Ben size zaten yazdım bizim durumumuzu ama siz de mal varlığınızı ortaya koyun, bizimkinden azsa ailem ramazan paketi yollayalım diyor" ifadesini kullanan Dal, "Biz sizi hasetlenmiyoruz, bilin istedik. Bir de annem ve akrabalarım belediyeye geldi, yetkililer yaka paça dışarı attılar. Burada böyle olay yok dediler. Ben yandığına dair belediyenin önündeki fotoğrafı atınca neden açıklama yapmak zorunda kaldınız. Benim abim Fatma Şahin söz verdi diye oraya geldi, yoksa normalde inşaatlarda mevsimlik çalışıyordu. Anne-babamın mal varlığını ortaya koymak yerine rahmetlinin sigortasına baksaydınız daha iyi olurdu. Benim abim Evkur'dan haciz yemiş, sigortalı işe girersem aylığımdan kesilir düşüncesiyle Fatma Şahin'in sözüne inanarak sizden iş istedi. Ona moral vererek gönderebilirdiniz, hakaret ederek değil. Belki de darp ettiniz, lütfen kamera kayıtlarınızı kamuoyuyla paylaşın..." diye konuştu.