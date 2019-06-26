Fatih'te kadın cinayeti!

İstanbul Fatih'te Tacikistan uyruklu bir kadın sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

İstanbul Fatih'te Tacikistan uyruklu bir kadın sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce elleri ayakları bağlandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürüldü.

Olay, Fatih, İskenderpaşa Mahallesi’nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaşı zili çalmalarına rağmen ev arkadaşlarının kapıyı açmaması üzerine kapıyı anahtarıyla açarak içeri girdi. İçeride ev arkadaşının hareketsiz yattığını gören iki arkadaş durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda Tacikistan uyruklu kadının öldürüldüğü belirlendi.

POLİS OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının kafasına poşet geçirildiği, ayaklarının bağlı ve vücudunda da morluklar olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.