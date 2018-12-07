Fatih Tezcan bildiğiniz gibi: Sarı yelek alanlar terör şüphelisi

Fatih Tezcan twitterdan Fransa'daki eylemlerden sonra sarı yelek herkesi "terör şüphelisi" olarak ilan etti. Tezcan'ın paylaşır hem tepki çekti hem de alay konusu oldu.

Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan protestoların simgesi haline gelen sarı iş yeleklerinde indirim yapıldığını iddia eden Fatih Tezcan, eylemlerin başladığı 17 Kasım tarihinden itibaren Türkiye'de bu yelekleri alan herkesin terör şüphelisi olduğunu ileri sürdü.

Bir alışveriş sitesinin sarı iş yeleklerinde indirim yaptığını söyleyen Tezcan, toplu alımların yapıldığını iddia ederek sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Sarı yeleklerde yüzde 79 indirim yapılmış ve Türkiye'de çok miktarda alınmış iddiası üzerine firma ile görüştüm, biz indirim yapmadık, hepsiburada yapmış, diyorlar. Fark etmez. Fransa'da ilk eylem günü olan 17 Kasım 2018'den sonra Türkiye'de sarı yelek alan herkes terör şüphelisidir."

Sarı yelekler birçok sektörde işçiler tarafından yaygın şekilde kullanıyor.