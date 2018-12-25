Fatih Tezcan Atatürk'e 'terörist' dedi

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada 31 Mart gerici ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu için 'Paralel Terör Örgütü' dedi ve 'Paralel Terör Örgütü’nün Kurmay Başkanı kimdi?' diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret etti.

İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra gericilerin başlattığı 31 Mart ayaklanmasının Hareket Ordusu tarafından devrilmesini hedef alan Fatih Tezcan, "İçeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı mücadele eden 2.Abdülhamid Han’ı Mason localarından aldıkları emirle 31 Mart Darbesi’nde deviren Hareket Ordusu isimli Paralel Terör Örgütü’nün Kurmay Başkanı kimdi? Devletin Başına bu terör örgütü adına tehdit ve darbe mektubunu kim yazdı?" ifadeleriyle Mustafa Kemal Atatürk'e "terörist" dedi.

Tezcan Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İçeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı mücadele eden 2.Abdülhamid Han’ı Mason localarından aldıkları emirle 31 Mart Darbesi’nde deviren Hareket Ordusu isimli Paralel Terör Örgütü’nün Kurmay Başkanı kimdi? Devletin Başına bu terör örgütü adına tehdit ve darbe mektubunu kim yazdı?"

KILIÇDAROĞLU İLE TEZCAN ARASINDA TARTIŞMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Ülkemiz, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dilden çok yoruldu! Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ısrarla Gezi direnişini terörize etmeye çalışıyor. Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir!"

Tezcan bu gönderinin altına şu yorumları yaptı:

"Türk Milleti’ne güvenip 10 seçim yapan ve Millet’in oylarıyla Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan için ‘Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat’ diyorsanız, 1923-1938 arası 15 senede 1 kez bile Türk Milleti’ne gidip seçim yapmaya cesaret edemeyen Mustafa Kemal için ne diyorsunuz?

4 tek partili seçim (?!) yaptı. Halkın %75’i hep boykot etti, gitmedi. Gidenler de fişlenmemek için korkudan gidenler ve zengin azınlıklardı. Kısacası en fazla %15-20 oy alırdı. Zaten önce Karabekir’in partisini kapattı sonra da Fethi Bey’in. Milletin onu indireceğini biliyordu."