Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Korkaklardan hiçbir şey olmaz

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin, 'korkaklardan hiçbir şey olmaz' ifadelerini kullandı.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, dünkü ana haber bülteninde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini sunarken Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce Diyarbakır'da yaptığı mitinglere göre İnce'nin çok daha fazla kitle topladığını belirten Portakal, "İki lider arasında cesaret farkı var. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar cesur bir lider değil. O yüzden İnce hem kendi tabanında hem de diğer partilerle karşılaştırıldığında bir hava yarattı" dedi.

Portakal, "korkaklardan hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.