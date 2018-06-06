Fatih Portakal'dan hakkında açılan soruşturmaya ilk yanıt

Mersin Şehir Hastanesi hakkında yaptıkları haber nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatih Portakal'dan açıklama geldi.

Fatih Portakal'ın ana haber spikerliğini yaptığı FOX TV’nin Mersin Şehir Hastanesi hakkındaki haberiyle ilgili "Devlet organlarını aşağılama", "Hakaret" ve "İftira" suçları gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma haberi sonrası açıklamada bulunan Portakal, "Hakaret ve iftira davasını @saglikbakanligi açtı. Şaşırmadım, bekliyordum. Çünkü ilk iftira davasını bakan @lutfielvan’a biz açtık. Her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun" dedi.