Fatih Portakal'dan ceza sonrası ilk açıklama: Hedefe koydukça, ceza verdikçe...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Fox TV'ye verdiği cezaya ilişkin Fatih Portakal'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası FOX Ana Haber'e 1 milyon TL ve 3 gün yayın yasağı verilmesine ilişkin FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan açıklama geldi.

Portakal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sözlere başka anlamlar yükledikçe, @FOXhaber’e yasak koydukça daha fazla insanın evinde izleniyor, bense her akşam bir fazla yurttaşa dokunuyorum. Günlük reyting ölçümleri bunu gösteriyor. Ama... Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını!" ifadelerini kullandı.