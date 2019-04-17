Fatih Portakal'dan Ali İhsan Yavuz'a yanıt: Asıl şimdi pot kırdınız, yazık...

Fatih Portakal, kendisiyle ilgili bir video paylaştığını ileri süren AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a yanıt vererek, 'Asıl şimdi siz pot kırdınız. Ben böyle bir video paylaşmadım' dedi.

"Fatih Portakal, bir video paylaşmış. 'Pot üstüne pot kırmaya devam yani' diye videomu yayınlamış. Ben Fatih Portakal da başkasının oyununa gelmiş diye düşünüyorum" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a Portakal'dan yanıt geldi.

"Asıl şimdi siz pot kırdınız. Ekibiniz daha dikkatli olabilirdi. Ben böyle video paylaşmadım ve paylaşmam. Canlı yayın yaptığım için bilirim. Dil sürçmesi olarak düşünmüştüm. Yazık! Bir de bana #fetö hiç yapışmaz bilesiniz, aklınızda bulunsun" diyen Portakal, "Bir de #AliİhsanYavuz bey özür beklemiyorum sizden, canlı veya sonrasında düzeltmeniz yeterli. Ve ekibinizden bu yanlış bilgilendirmenin nedenini özellikle öğreniniz. Çünkü. Kameraların önünde siz varsınız. Kasıtlı olabilir mi acaba? Düşününüz" ifadelerini kullandı.