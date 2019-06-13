Fatih Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz için kullandığı ileri sürülen 'Tam bir it' sözlerine ilişkin, 'Ben 6 Haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum' dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz için kullandığı ileri sürülen 'Tam bir it' ifadesine ilişkin Fatih Portakal'dan açıklama geldi.

"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 Haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" ifadesini kullandı.