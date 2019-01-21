Fatih Portakal, Atalay’a ‘takipsizlik’ kararını yorumladı: Darısı başıma

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada Fransa'daki Sarı Yelek eylemlerini hatırlatması üzerine açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Haberi sunan Fox TV sunucusu Fatih Portakal ‘darısı başıma’ yorumunda bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında asgari ücretle ilgili sözleriyle ilgili olarak açılan soruşturmada, düşüncelerinin ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde kaldığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Atalay hakkındaki takipsizlik kararı haberini sunduktan sonra "darısı başıma" yorumunda bulundu.

Atalay, aralık ayında düzenlenen bir basın toplantısında asgari ücretle ilgili olarak “Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider, işte gördük Fransa'da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada burada görür müyüz, görmez miyiz? Bize bağlı” açıklamasında bulunmuştu.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Atalay’ın bu sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuş, Atalay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi haberini sunan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal "Umarım darısı başıma" yorumunda bulundu.

Fatih Portakal, 10 Aralık tarihli ana haber bülteninde Fransa’daki sarı yelek eylemlerinin haberini sunduktan sonra Türkiye’de hak aramak için artık sokağa çıkmanın mümkün olmadığını söylemişti.

Bu ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” sözleriyle hedef gösterilen Portakal hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Fox Ana Haber bültenine 3 kez durdurma, Fox TV'ye de Kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası uygulamıştı.

