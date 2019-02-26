Fatih Mehmet Maçoğlu'na büyük destek: Çalmazsanız açıklayabilirsiniz...

31 Mart seçimlerinde Dersim Belediye Başkan adayı olan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu sabah İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katıldı. Maçoğlu'nun konuşmaları ve gelen sorulara verdiği yanıtlar sosyal medyada büyük destek gördü.
soL - Haber Merkezi
Salı, 26 Şubat 2019 12:17

31 Mart seçimlerinde Dersim Demokratik Halk Dayanışması'nın TKP listesinden Dersim (Tunceli) Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu sabah İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katıldı.

Programda Ovacık'ta yapılanları anlatan Maçoğlu, 31 Mart'tan sonra neler yapmak istediklerini de açıkladı.

Program boyunca Maçoğlu'nun yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda destek mesajı geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından olan Maçoğlu'na yönelik bazı destek mesajları şu şekilde:

 