Fatih Mehmet Maçoğlu'na büyük destek: Çalmazsanız açıklayabilirsiniz...

31 Mart seçimlerinde Dersim Belediye Başkan adayı olan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu sabah İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katıldı. Maçoğlu'nun konuşmaları ve gelen sorulara verdiği yanıtlar sosyal medyada büyük destek gördü.

soL - Haber Merkezi