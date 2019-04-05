Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını aldı

Dersim'de TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, günlerdir süren oyalamanın ardından mazbatasını aldı.
Bu sabah Maçoğlu ve belediye meclisi üyelerinden oluşan bir heyet Adliyeye giderek mazbatayı aldı.
Saat 13.00'te ise belediye önünde yapılacak buluşmayla belediye devralınacak.
DEĞERLİ DOSTLAR, YOLDAŞLAR
Bugün planlanan belediyenin devralınması, YSK'nın engeli sebebiyle yarına ertelenmiştir. Yarın (5 Nisan Cuma günü) saat 13:00'te belediye devralınacaktır. Bütün halkımızı bekliyoruz.#DersimMazbatasınıİstiyor#SoezYetkiKararDersimHalkına pic.twitter.com/UNnssGv8oi
— TKP Dersim (@DersimTkp) 4 Nisan 2019