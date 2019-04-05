Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını aldı

Dersim'de TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, salı gününden bu yana devam eden oyalamanın ardından mazbatasını bu sabah aldı. Belediye bugün saat 13.00'te düzenlenecek buluşmayla halkla birlikte alınacak.

soL - Dersim