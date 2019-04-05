Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını aldı

Dersim'de TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, salı gününden bu yana devam eden oyalamanın ardından mazbatasını bu sabah aldı. Belediye bugün saat 13.00'te düzenlenecek buluşmayla halkla birlikte alınacak.
soL - Dersim
Cuma, 05 Nisan 2019 09:42

Dersim'de TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, günlerdir süren oyalamanın ardından mazbatasını aldı.

Bu sabah Maçoğlu ve belediye meclisi üyelerinden oluşan bir heyet Adliyeye giderek mazbatayı aldı.

Saat 13.00'te ise belediye önünde yapılacak buluşmayla belediye devralınacak.

 

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