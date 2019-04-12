Fatih Maçoğlu: Üreticinin örgütlendiği bir modeli örmemiz lazım

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Dersim'de uygulanacak üretim modeli hakkında konuşan Maçoğlu, üreticinin örgütlü olması gerektiğini söyledi.

FOX TV'nin Çalar Saat programı, bugün Dersim'den yayınlandı. Yayında 2014'ten beri Ovacık'ta yapılan uygulmalar ve Dersim'de uygulanacak program konuşuldu. Yayına katılan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim'de uygulanacak üretim modelini açıkladı:

Üreticinin örgütlendiği bir modeli örmemiz lazım. Biz aradaki tefeciyi tüccarı kaldırıyoruz. Kooperatifleşme olunca üreticiyi teşvik de ediyoruz. Tohum parası, mazot parası teşviki yapıyoruz. Sadece üretim değil, tüketim kooperatifi de kuruyoruz. Yani kendi satış ağımızı da kendimiz sağlıyoruz. Bunların sayısı artacak. İnsanlara sağlıklı gıda sunmuş oluyoruz. Her insanın sağlıklı gıday ulaşma hakkını da savunuyoruz.

Yayına bağlanan Dersim Valisi Tuncay Sonel, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Dünya Rafting Şampiyonası'nın Munzur Çayı'nda yapılacağını açıkladı.