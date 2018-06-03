Fatih Erbakan, 'Milli Görüş' partisi kuruyor

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, 'Milli Görüş' partisi kuracaklarını açıklayarak, 'Erbakan hocamızın yürüdüğü yoldan yürümek mecburiyetindeyiz' dedi.

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Manisa'da üstü kapalı bir şekilde eleştirdiği Saadet Partisi yerine Milli Görüş'ün yeni partisinin kurulacağı tarihi açıkladı.

Erbakan, kuracakları yeni partiyle 2019'daki yerel seçimlere katılacaklarını da ifade etti.

Fatih Erbakan, "Milletimize ve bütün insanlığa aynen Erbakan Hocamızın bizlere öğrettiği gibi adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlayabilmek için aynen Erbakan Hocamızın yürüdüğü yoldan yürümek mecburiyetindeyiz" dedi.

Necmettin Erbakan'ın oğlu şunları söyledi:

“Erbakan Hocamız tarafından bayrağı açılan bu hak davanın siyasi alanda hakkıyla temsil edilebilmesi için, aslına özüne uygun bir şekilde temsil edilebilmesi için gereken resmi adımları biran evvel atmak mecburiyetindeyiz. Erbakan Hocamızın ortaya koymuş olduğu çizgiyi, duruşu muhafaza edip, yüz aklığıyla devam ettirmek, yeni nesillere aktarabilmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz.

