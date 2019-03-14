Fatih Altaylı'dan krize çözüm önerisi: Kumarhane açalım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, krize çözüm olarak kumarhane açılmasını önerdi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, ekonomik krize çözüm önerisi olarak kumarhanelerin açılmasını önerdi.

"Kumarhaneleri açmanın zamanı geldi mi?" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, "Türkiye 1990’lı yılların ortasına kadar bir kumarhaneler cennetiydi. 5 yıldızlı otellere kumarhane açma izni verilmiş, tüm oteller bu haklarını kumar baronlarına devretmişti. Neredeyse tüm kentlerde, büyük kentlerin tüm mahallelerinde dört bir yanımızı kumarhaneler sarmıştı" derken, "Kumar baronlarının ilişkileri bir yandan bürokrasiyi çürütür ve kriminalleştirirken, kumarhanelerin fazlaca yaygınlaşması çok ciddi sosyal problemlerin de ortaya çıkmasına neden olmuştu. Aslında bu sorunlar, medeni ülkelerde çoktan çözülmüş sorunlardı. Doğru düzgün denetim ve bilinçli uygulamalarla kumarhanelerin yarattığı tüm sorunlar çözülebilirdi. Ama biz yönetim anlayışı olarak denetleyici ve düzenleyici olmayı değil, yasaklayıcı olmayı daha kolay bir tercih olarak gören yapıda olduğumuz için kumarhaneleri yasaklama ve kapatma cihetine gittik" ifadelerini kullandı.

Ülke için ciddi bir döviz, maliye içinse çok ciddi bir vergi kapısı olabilecek bir sektörün bir anda buharlaştığını belirten Altaylı, kumarhanelerin yeniden açılmasını savunurken, şöyle dedi: