Fatih Altaylı'dan Hürriyet iddiası: 250 bin yalan mı?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, gazetelerin tirajlarının çarpıcı biçimde düştüğünü belirtirken, 'Eskiden Hürriyet ve Sabah'ın hafta sonu tirajı 2 buçuk milyondu. Ben iddia ediyorum Hürriyet bugün 100 bin satmıyor' dedi. Hürriyet'in haftalık tirajı 250 bin olarak görülüyor.

TV5'te Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Gazetesi'nin bugün '100 bin' bile satamadığını iddia etti.

"Mikrofon uzatılan vatandaş aman benim başım belaya girmesin, ben Silivri'ye gitmek istemiyorum diyorsa böyle bir algı yerleşmişse ortada bir sıkıntı var demektir. Kimse rahat konuşuyoruz diyemez. Hayatımda yazmadığım kadar dikkatli yazıyorum" diyen Altaylı, "Bundan 15 sene önce gazetelerin 5-6 milyon tiraj vardı. Eskiden Hürriyet ve Sabah'ın hafta sonu tirajı 2 buçuk milyondu. Ben iddia ediyorum Hürriyet bugün 100 bin satmıyor" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haftalık tirajı 250 bin olarak görülüyor.