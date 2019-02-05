Fatih Altaylı hakim karşısında: Küfrettiğim doğrudur

Fatih Altaylı hakkında, Nişantaşı'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir polise hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Altaylı ve avukatı ile müşteki Abdullah Kesercioğlu katıldı.

Altaylı, olay günü rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için yola çıkmaya hazırlandıklarını belirterek, bu sırada kendilerini bekleyen araçla ilgili cezai işlem uygulandığını öğrendiğini aktardı. Eşinin durumundan dolayı sinirli olduğunu belirten Altaylı, polis memurları ile görüşme esnasında yaşanan tartışmada sadece şikayette bulunacağından bahsettiğini savunan Altaylı, şöyle devam etti:

"Ben 'sizi mahvedeceğim' şeklinde bir cümle kullanmadım. Ayrıca içinde bulunduğum durumdan dolayı sinirli olduğumdan küfrettiğim doğrudur. Yalnız ben tartışmanın sonunda kendi kendime söylenmek için bu şekilde küfretmiştim. Müştekinin yüzüne karşı söylenmiş sözler değildir. Uzaklaşırken arkam dönük halde söyledim. Bu esnada oradaki vatandaş telefonuyla bu sözleri kaydetmiş. Suçlamaları kabul etmiyorum. 'Şikayette bulunacağım' şeklinde ifadede bulunmam yasal hakkımı kullanacağımı belirtmek içindir. Diğer sözleriyse müştekiye karşı söylemedim."

Sonrasında emniyet müdürlüğünü arayıp olayın farklı yansımasından dolayı görüşme talebinde bulunup müştekiden özür dilediğini ifade eden Altaylı, "Beraatimi istiyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"Altaylı benden özür dilediği için şikayetçi değilim" diyen Kesercioğlu, "Yüzüme karşı hakaret ettiğini duymadım. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde izledim" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu olayı cep telefonuyla görüntüleyen ve çağrılmasına rağmen duruşmaya katılmayan tanık Talip Güven hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanık Altaylı'nın bundan sonraki duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.