Faşizme karşı Zafer Günü! (İNTERAKTİF)

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, 74 yıl önce bugün, büyük bedeller ödeyerek Nazi faşizmini tarihin çöp sepetine göndermişti...

9 Mayıs 1945, Nazilerin Sovyetler Birliği tarafından tarihin çöplüğüne atıldığı yıl olmuştu.

Yeni yıl Varşova'nın kurtarılması ve Nazi vahşetinin sembolü haline gelen Auschwitz Kampı'nın Kızıl Ordu tarafından özgürleştirilmesi ile başladı.

Kızıl Ordu Berlin kapılarına dayandığında Malta ve Yalta konferansları toplandı. 16 Nisan'da başlayan Berlin taarruzu 30 Nisan'da Hitler'in intiharı ve Berlin kumandanı Weidling'in kenti Sovyetler Birliği'ne teslim etmesi ile Sovyetler Birliği'nin kesin zaferi ile sonuçlandı.

Büyük zaferin yıl dönümü için hazırladığımız interaktif haberi bir kez daha okurlarımıza sunuyoruz: