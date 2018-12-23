'Faşizm CHP'nin ruhuna işlemiştir, CHP yasaklardır'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP çöp dağlarıdır, CHP yolsuzluktur, CHP yoksulluktur, CHP yasaklardır. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmazlar ama aslında faşizm bunların ruhlarına işlemiştir' dedi.

Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Belediyecilik bizim işimizdir, AK Parti'nin işidir" diye konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşüm önce belediyelerde başlamıştır. Belediyecilik bizim işimizdir, AK Parti'nin işidir. CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP çöp dağlarıdır, CHP yolsuzluktur, CHP yoksulluktur, CHP yasaklardır. Tarihten beri biz bunları tanırız. CHP, ideolojisiyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladı. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmazlar ama aslında faşizm bunların ruhlarına işlemiştir."