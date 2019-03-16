'Faşizm cami, kilise, havra, minare ayrımı yapmadan kurşun yağdırır'

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 'Faşizm; cami, kilise, havra, minare ayırımı yapmadan kurşun yağdırır' dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında hendek operasyonları sırasında yaptığı basın açıklaması esnasında silahla vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda faşizmin cami, kilise, havra, minare ayrımı yapmadan kurşun yağdırdığını belirtti.

Türkan Elçi, "Faşizm; cami, kilise, havra, minare ayırımı yapmadan kurşun yağdırır. Yeni Zelanda’daki bir camide 49 kişiyi de öldürür, 49 yaşındaki masum birini bir minarenin ayakları altında da öldürür. Faşizm faşizmdir" dedi.