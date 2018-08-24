Faşist Franco'nun kemikleri anıt mezardan çıkarılacak

İspanya’da diktatör Francisco Franco’nun kemikleri, anıt mezarından çıkarılacak.

Faşist General Franco'nun kemiklerinin İspanya'daki Valle de los Caidos anıt mezarından çıkarılmasını içeren karar kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, “Kararname, diktatör Franco’nun kalıntılarının savaşın kurbanlarının yattığı yerden çıkarılmasına izin verecek” dedi.

Franco’nun mezarının, “Valle de los Caidos’da bulunmasının, oraya gömülü kurbanlar için saygısızlık olduğunu” kaydeden Calvo, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu yapmayı istiyoruz çünkü ülkemizde tarihi hafıza açısından yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi karşılaştırmayı sevdiğimiz uluslararası alanda 40 yıldır böylesine bir durumu sürdüren tek bir demokrasi yok. Demokrasi ve Franco’nun anısına yapılan bir mezar birbiriyle bağdaşmıyor.”

Başbakan Yardımcısı, ailenin, kalıntıların yeni yeri konusunda karar vermek için iki haftası olduğunu, aksi takdirde hükümetin bir yer seçeceğini söyledi.