Faiz politikasında yetki EKK'ye mi geçiyor?

Faiz ve enflasyonun tek haneye indirilmesi için yeni bir paket hazırlığı sürdürülüyor. Pakete ilişkin yorumlarda faiz kararlarında nihai yetkinin Merkez Bankası'ndan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na (EKK) geçeceği iddiası öne çıkıyor.

Faiz ve enflasyonun çift haneli seviyelerden tek haneye indirilmesi amacıyla kamu harcamalarını yeniden düzenleme ve gelirleri artırma hedefleri taşıyan yeni bir paket hazırlığı sürdürülüyor. Pakete ilişkin haberlerde yer alan bilgiler Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK)'nın daha sık toplanacağı ve daha fazla yetkiyle hareket edeceği yorumlarına yol açtı. Bu kapsamda faiz politikasında fiili karar yetkisinin de Merkez Bankası'ndan EKK'ya devrolacağı iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü "Arkamdan iş çevirdiler, biz faizlerin düşürülmesinden söz ettik, Merkez Bankası faiz artırdı" şeklindeki sözleri de bu şekilde bir müdahalenin yapılabileceği iddialarını destekliyor.

Paketin unsurlarından birini 23 Mart’ta TBMM’de kabul edilen ve 27 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren reform paketindeki kamu tek hesabı sistemi oluşturacak. Torba yasanın 54 ve 55. maddelerinde, yerel yönetimler dahil, İşsizlik Sigortası Fonu hariç kamu idarelerinin mali kaynaklarının Merkez Bankası ve kamu bankalarında toplanması ve harcamaların da yine bu hesaptan yapılması öngörülüyor.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre paketin unsurlarından birini 23 Mart’ta TBMM’de kabul edilen ve 27 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren reform paketindeki kamu tek hesabı sistemi oluşturacak. Torba yasanın 54 ve 55. maddelerinde, yerel yönetimler dahil, İşsizlik Sigortası Fonu hariç kamu idarelerinin mali kaynaklarının Merkez Bankası ve kamu bankalarında toplanması ve harcamaların da yine bu hesaptan yapılması öngörülüyor. Hazine’nin nakit ihtiyaçlarının daha rasyonel değerlendirilmesini öngören uygulama kapsamında, harcamalar günlük olarak bildirilecek ve buna ilişkin ödenekler günlük olarak hesaba aktarılacak. Böylece yaklaşık 40 milyar liralık kaynak, daha verimli kullanılarak, Hazine’nin nakit ihtiyacı azaltılıp bunun faiz üzerinde baskı yapması önlenecek.

Bu süreçte teşvik sisteminde de agresif bir modele geçiş yönünde hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. Daha önce yapılan yasal düzenlemelerle teşvik belgeli yatırımlara ilişkin faiz desteği verilmesi hükme bağlanmıştı. Yeni düzenlemede ise özellikle teşvik belgelerinde süreci çok hızlandıracak, faiz desteğinin içeriğini daha cazip hale getirecek bazı değişiklikler yer alacağı belirtiliyor.

YAPILANDIRMASI BOZULANA YENİ HAK

Öte yandan piyasada yaşanan nakit sıkışıklığıyla birlikte vergi ödemelerindeki güçlüğün artmasına bağlı olarak Maliye Bakanlığı’na matrah affını da içeren, vergi ödemelerinde kolaylık sağlanmasına yönelik baskıların da giderek arttığı ifade ediliyor. Bu konuda yapılan son düzenleme ile yeniden yapılandırılan borçlarda, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksiti ödeyemeyenlerin yapılandırmayı bozacağı hükme bağlanmıştı. Kaynaklar, bu kapsamda çok sayıda mükellefin olduğunu belirterek, yapılandırması bozulan mükelleflere yeni bir hak sağlanmasının gündemde olduğunu kaydediyor.

Maliye Bakanlığı’nın vergiye uyumlu mükelleflerden, KDV borcu bulunanlar için de bu borçlara yönelik tecil süresini 6 aydan 60 aya çıkaracak bir çalışmayı sürdürdüğü dile getiriliyor. Bu uygulama ile birlikte bir yandan zor durumdaki mükelleflerin elinin rahatlatılması eş zamanlı olarak da vergi tahsilatının artırılması öngörülüyor.

PAKETİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Başbakan Binali Yıldırım, şubat ayının sonlarına doğru yaptığı bir konuşmada, faiz ve enflasyonu tek haneye indirecek 67 maddelik bir paketin hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduktan sonra Mart ayının ikinci yarısında duyurulacağını bildirmişti. Son bir aylık zaman diliminde ekonomiyi yakından etkileyen çok sayıda gelişmenin yaşanması üzerine, paketin biraz daha kapsamının genişletileceği gerekçesiyle açıklama ertelendi. Geçtiğimiz hafta 3 kez toplanan EKK'da ise ekonomiyi canlandıracak, 2017’de yaşanan büyümeyi sürdürülebilir hale getirecek önlemler bir kez daha masaya yatırıldı.

ZAMLAR, HEDEFLENEN ENFLASYONA GÖRE YAPILACAK

İşin vatandaşı ilgilendiren tarafında zamlar da var. Bu konuda bilgi veren kaynaklara göre, kamu başta olmak üzere yerel yönetimlere de yansıyacak şekilde, zamlar, gerçekleşen enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapılacak. Örneğin kamu ve yerel yönetimlerin hizmet alımlarında hedef enflasyon dikkate alınacak. Böylece fiyatlama zincirinde bunun ekonominin pek çok alanına yansıması hedefleniyor. Böylece fiyatlama davranışları üzerinden alınacak önlemlerle MB’nin faiz silahına dokunmadan enflasyonla yapılacak savaşta cephe genişlemiş olacak. Türkiye, 2000’li yılların başında enflasyon hedeflemesine geçtiğinde buna benzer bir yöntem kullanmıştı. Dönemin Merkez Bankası başkanları o günlerde ekonomik aktörlere "hedef enflasyona göre fiyat artırın" çağrısında bulunuyordu. Hatta o dönemde kira artışlarındaki katılaşma nedeniyle ev sahiplerine de sık sık bu çağrılar yapılıyordu.