Faik Bulut: İfadem alındı, salıverildim

Gözaltına alındığına ilişkin haberlerin yanlış aktarıldığını belirten gazeteci yazar Faik Bulut ‘10 yıl önce Diyarbakır'daki DTK toplantılarına ilişkin ifadem alındı. Salıverildim’ dedi.

Gazeteci-yazar Faik Bulut gözaltına alındığına dair haberlerin yanlış aktarıldığını belirterek “Doğrusu şudur: 10 yıl önce Diyarbakır'daki DTK toplantılarına ilişkin ifadem alındı. Salıverildim” dedi.

Bugün İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Firuzköy Karakolu’nda ifade veren Bulut, “10 yıl önceki DTK (Demokratik Toplum Kongresi) toplantılarındaki farklı konuşmalardan hareketle ‘terör örgütü yapılanmasında yer almak’ gibi saçma bir suçlamayla, talimatla ifadem alındı” dedi.

Talimatın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul’daki ilgili savcılığa gönderildiğini belirten Bulut, “Onlar da emniyetin ilgili güvenlik birimine havale etmişler, gelip evden alıp götürdüler. Avukat eşliğinde, uzun ifade alındı ve evime dostlarımla döndüm” diye konuştu.