Fahrettin Altun’un yardımcısı Basın İlan Kurumu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı, Basın İlan Kurumu’nun başına getirildi.

Basın İlan Kurumu başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı seçildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi Sobacı da bu göreve AKP’nin “düşünce kuruluşu” SETA’dan transfer olmuştu.



Basın İlan Kurumu’nun 30’uncu Dönem Genel Kurul toplantısı bugün İstanbul’daki genel müdürlük binasında yapıldı.

Basın, hükümet ve tarafsızlar grubundan toplam 36 genel kurul üyesinin katılımıyla yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine şu isimler seçildi:

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi-Çorum Hakimiyet Gazetesi Sahibi Şevket Erzen, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Sönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu.

Denetleme asil üyeliklere Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, yedek üyeliklere ise İstanbul Gazetesi Sahibi Baturhan Koçak, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İlan Prodüktörleri Temsilcisi-Gülbelde Yay. Rek. Ltd. Şti. Sahibi Şevket Karahan getirildi.

Genel Kurulun ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Zahid Sobacı seçildi.