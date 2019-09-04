Facebook ceza aldığı özelliği 'varsayılan' olmaktan çıkardı

Facebook kullanıcıların yüzlerini etiketlemek için geliştirdiği yüz tanıma teknolojisinin bundan sonra ayarlar kısmında, varsayılan olarak kullanılmayacağını açıkladı. Geçen ay görülen bir davada Facebook’un yüz tanıma teknolojisini kullanıcıların rızasını almadan kullanarak gizlilik haklarını ihlal ettiğine karar verilmişti.

Facebook kullanıcıların yüzlerini etiketlemek için geliştirdiği yüz tanımanın varsayılan olarak kullanılmayacağını açıkladı.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE KALDIRILACAK

Verge internet sitesinin haberine göre, Facebook 2017 Aralık ayından beri kullandığı yüz tanıma teknolojisinin varsayılan olarak kullanılmasını birkaç hafta içinde kaldıracağını açıkladı.

Buna göre, hesabında, yüz tanıma ayarlarına sahip olmayan kişilere Facebook bir bildirim göndereccek ve "seçeneği açabileceğini" bildirecek. Facebook, yeni kullanıcıların da yüz tanıma ayarlarının varsayılan olarak kapalı kalacağını bildirdi.

GİZLİLİK HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Geçen ay ABD’nin San Fransisco eyaletinde görülen Facebook'a karşı açılmış bir davada, Facebook’un geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kullanıcıların rızasını almadan kullanarak gizlilik hakları yasalarını ihlal ettiğine karar vermişti.

Federal mahkemede görülen davada, kullanıcıların kendi rızası olmadan yapılan işlemin bireylerin özel ilişkilerini ve somut çıkarlarını yok ettiği sonucuna varılmıştı.