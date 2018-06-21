'F-35'lerin Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 uçaklarına ilişkin '2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak' dedi.

ABD'den gelecek F-35 savaş uçaklarına ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçakların Türkiye'ye 2020 yılında geleceğini söyledi.

"2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak" diyen Çavuşoğlu, "Söylediğim gibi belirlenen bir takvim çerçevesinde işleyen bir süreç. Kongreden geçen karar nedeniyle 2020 beklenmiyor. Nedeni eğitim çalışmaları. Biz bu programın ortaklarından biriyiz, 1999 yılından bu yana Türkiye işin içinde. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiş, parasını zamanında ödemiştir. 'Ben istemem şimdi, şu sebepten canım sıkıldı' olmaz. Bu kapsamlı ve çok taraflı bir sözleşmedir" ifadelerini kullandı.