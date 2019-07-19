'F-35 programından çıkarılmak Türkiye'ye milyarlarca dolara mal olacak'

ABD'nin Türkiye'yi S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarmasının 12 milyar dolara mal olacağı açıklandı.

F-35 savaş uçaklarının yapımında yer alan Türk şirketi uçağın iniş sistemi ve kokpitinde kullanılması için yüzlerce parça tedarik ediyordu.

HANGİ ŞİRKETLER YER ALIYOR?

F-35 programının resmi internet sitesine göre projede Roketsan, Havelsan, Alp Havacılık, Ayesas, Kale Havacılık Sanayi A.Ş., Tubitak-SAGE, TUSAŞ ve Fokker Elmo'nun Türkiye birimi gibi şirketler yer alıyordu.

12 MİLYAR DOLAR

Reuters'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, iptal edilen anlaşmaların 12 milyar dolar değerinde olduğunu dile getirirken, "Bu şirketlerin yaklaşık 30 bin çalışanı var, bu insanlar nereye gidecek" dedi.