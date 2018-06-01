Ezhel'in ardından iki rapçi daha gözaltına alındı, biri tutuklandı

İzmir'de yaşayan rap müzik şarkıcıları 'Khontkar' adıyla bilinen O.D. ve 'Young Bego' ismini kullanan U.B., şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan rap müzik şarkıcıları 'Khontkar' ve 'Young Bego'nun adreslerine, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri gerekçesiyle geçen çarşamba günü operasyon düzenledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen, 'Young Bego' adıyla bilinen U.B. ile birlikte arkadaşları B.Ç., M.D. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Khontkar' adını kullanan O.D. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikle yayın yapma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma' suçlarından tutuklandı.