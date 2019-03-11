'Ezanı ıslıkladılar' diyen yazar özür diledi

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, 8 Mart'ta ezanın ıslıklandığı yalanına ilişkin yazısını düzelttiğini belirtirken, 'Bugünkü yazımdaki ilgili bölümü çıkarıyor ve gerek hakkına girdiğim eylemcilerden, gerekse yanlış bilgi vererek yanılttığım okurlarımdan özür diliyorum' dedi.

8 Mart'ta Taksim'de yapılan eylemde ezanın ıslıklandığı yalanını köşesine taşıyan isimlerden olan Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, özür diledi.

"Taksim'deki gösteride ezanı susturmak için ıslık çalındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, protestocuların ezanı değil, yolu kapatan polisi ıslık çalarak protesto ettiği belirlendi" diyen Özışık, "Gösteriye katılan dernek temsilcileri de bu yönde açıklama yapıp ezana saygısızlık etmediklerini belirttiğine göre... Bugünkü yazımdaki ilgili bölümü çıkarıyor ve gerek hakkına girdiğim eylemcilerden, gerekse yanlış bilgi vererek yanılttığım okurlarımdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.