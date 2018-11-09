Ezan tartışmasına İyi Parti de katıldı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, 'AK Parti ve CHP'nin milliyet ve mukaddesat üzerinden yürütmek istedikleri bu kamplaşma senaryosu milletimizin ferasetini yenemeyecektir' dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, "AK Parti'nin, milliyetçiliğe karşı yeniden başlattığı saldırılara CHP'deki unsurların da mukaddesata saldırarak, eşlik etmesi ibretlik bir sahnedir. Açıkça ortadadır ki bütün bu yaşananlar, AK Parti ile CHP'nin seçim stratejisidir" dedi.

'Türkçe ezan' tartışması üzerinden hem CHP'yi hem de AKP'yi eleştiren İyi Partili Temizer, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milleti; iktidar, milli değerlerimizi hedef alan tutumlarını aralıksız sürdürürken, konforlu siyasetin diğer ucundaki ana muhalefetin bazı isimleri de manevi değerlerimizi tahrip peşindedir.

"AK Parti'nin milliyetçiliğe karşı yeniden başlattığı saldırılara, CHP'deki unsurların da mukaddesata saldırarak eşlik etmesi ibretlik bir sahnedir. Açıkça ortadadır ki bütün bu yaşananlar AK Parti ile CHP'nin seçim stratejisidir. Türk siyasetindeki bir grubu, manevi değerlerimizle bir başka grubu da milli değerlerimizle barıştıramadık gitti. On yıllardır milletimizin başına bela olmuş bu iki anlayış da İyi Parti tarafından tasfiye edilecektir. Türklüğümüzün meze edilmesine de mukaddesatımıza dil uzatılmasına da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve CHP'nin milliyet ve mukaddesat üzerinden yürütmek istedikleri bu kamplaşma senaryosu milletimizin ferasetini yenemeyecektir."