Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin istinat duvarı çöktü

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvar enkazında incelemelerde bulunuyor.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevk ediliyor.

Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor.

Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevk ediliyor.