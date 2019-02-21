EYT'lilerin talepleri neler? 'Lütuf değil, hakkımızı istiyoruz...'

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) hakları için verdiği mücadele Ankara'da yaptıkları büyük buluşmayla biraz daha yükselirken, EYT eylemcilerinden biri taleplerini ve neler yapacaklarını soL'a anlattı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, hakları için verdikleri mücadeleyi geçtiğimiz haftalarda Ankara'da yaptıkları büyük buluşmayla sürdürken, bir yandan da sosyal medyada gündem oluşturma çabasına devam ediyor.

EYT eylemcilerinden E.S., soL'a taleplerini ve neler yapacaklarını anlattı.

8 Eylül 1999 yılında, 4447 sayılı yasanın geriye doğru aleyhte işletilmesiyle mağdur edilmiş olduklarını belirten E.S., "Yani 1999 yılı öncesinde çalışma hayatına başlayan herkes EYT'lidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kanunların geriye yürümezlik ilkesi gereği kanunlar geriye doğru işletilemez. Bu anlamda bize çok büyük bir haksızlık yapıldı. Bunun mücadelesini veriyoruz, yasal haklarımızın verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Seslerini duyurmak için sosyal medyayı kullandıklarını, zaman zaman Meclis ziyaretleri yaptıklarını dile getiren E.S., "Muhalefet destek veriyor, AKP'li vekillerle görüşüyoruz, taleplerimizi iletiyoruz. Arkadaşlarımızla sosyal medya üzerinden sürekli gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde gündeme gelecek torba yasaya bu düzenlemenin de eklenmesini istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız ve eylemlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaptıkları büyük buluşmayı da değerlendiren E.S., "Derneğimiz il il ziyaretler düzenledi ve sonrasında bu büyük buluşmada bir araya geldik. Anıtkabir ziyaret edildi. Sonra Yenimahalle'de büyük EYT buluşmasını gerçekleştirdik ve haklarımızı istediğimizi ilettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilerin taleplerini bütçeye yük olarak değerlendirmesinin doğru olmadığını belirten E.S., "Erken emeklilik istiyorsunuz, ülkeyi batıracaksınız deniliyor. Bunu kabul etmiyoruz, biz yük değiliz. Primlerimizi ödemişiz, bazı arkadaşlarımızın primleri 10 binleri aşmış durumda. Biz yasal haklarımızı istiyoruz, lütuf değil, bağış değil. Mutlaka bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bize destek verenlerin sayısı her geçen gün artıyor, haklarımızı istediğimizi, lütuf istemediğimizi anlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebimiz de var, onun mücadelesini de veriyoruz. Sonuç alamayacağımızı düşünmek istemiyoruz, aksi durum büyük bir travma olur bizim için" ifadelerini kullandı.