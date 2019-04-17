EYT'lilerin protesto oyları bile AKP lehine geçerli sayılmış!

İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımı sırasında emeklilikte yaşa takılan (EYT) yurttaşların protesto için verdiği geçersiz oyların dahi AKP lehine geçerli sayıldığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'yi protesto eden emeklilikte yaşa takılan (EYT) yurttaşların kullandığı geçersiz oyların da AKP lehine geçerli sayıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'e konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tarih bu seçimi İçişleri ve Adalet Bakanı AKP’li iken şaibe var dediği bir seçim olarak algılayacak. Sandıkların sayılmasını engelleyen kendileri ama CHP engelliyormuş gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Geçersiz oyların çoğunun üzerinde ‘geçersiz’ yazıyor bunları geçerli saydılar. Yine EYT’lilerin pusula üzerine yazdıkları var. Bunları AKP’ye geçerli oy sayıyorlar" dedi.