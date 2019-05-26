EYT'liler Yenikapı'da buluştu: Kazanılmış haklarımızı istiyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, İstanbul Yenikapı'da miting düzenledi. Kazanılmış haklarını istediklerini söyleyen EYT'liler, her seçim döneminde siyasi partilerin beyannamelerinde yer aldıklarını, artık insanca yaşam sürecek bir maaş istediklerini belirtti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla bugün Yenikapı’da merkezi miting düzenledi.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Davana sahip çıkacaksın, birlikte başaracağız, birlikte güçlü olacağız. Bu dava hepimizin, sen varsan bir fazlayız" diyerek emeklilik prim gününü dolduran ancak yaş nedeniyle emekli olamayan herkesi mitinge katılarak taleplerine sahip çıkmaya çağırmıştı.

'İNSANCA YAŞAM SÜRECEK BİR MAAŞ İSTİYORUZ'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, her seçim döneminde siyasi partilerin beyannamelerinde yer aldıklarını belirterek şunları söyledi: " Biz kazanılmış haklarımızı istiyoruz. Aylık bağlanma oranlarının, bizlere hem yaş hem maaş mağduriyetini getirdiğini söylemek istiyoruz. Aylık bağlanma oranları da yine yaş mağduriyeti kadar bizim ve geleceğimiz olan çocuklarımızın, sosyal güvencesine güvenle bakamayacak bir yasanın getirdiği mağduriyetlerin mücadelesini veriyoruz. Yaş ve maaş mağduriyeti yaşatan kanunların 1999 öncesi girişlerde taleplerimiz şartlarımız neyse bu şartlarda emekli olmak istiyoruz. Emekli olurken de insanca yaşam sürecek bir maaş istiyoruz."