EYT'liler bugün Tandoğan'da buluşuyor

‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar' emekli olmalarını engelleyen yasanın çıkışının 20'nci yılında Ankara Tandoğan'da miting düzenliyor.

‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ (EYT) emekli olmalarını engelleyen yasanın 20'nci yılı olan bugün miting düzenleyecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran mitingle ilgili, “Ne erken emeklilik istiyoruz ne de bütçeye yük getiriyoruz. 38 yaşında da hiç değiliz. Sadece hukuksuzluğa direnip, alın terinin karşılığı olan haklarımızı istiyoruz” diye konuştu.

"Mağduriyetimizin üzerinden 20 yıl geçti” diyen EYT'liler bugün saat 12.00'da Ankara'da bulunan Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelecek.

