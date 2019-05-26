EYT'ler Yenikapı mitinginde buluşuyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek miting için buluşmaya başladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla bugün Yenikapı’da merkezi miting düzenleniyor.

Valilikten gelen onayın ardından EYT’liler Yenikapı’da yapılacak miting için çağrı yapmıştı.

Bu çağrı üzerine Türkiye'nin dört bir yanından EYT'liler, Yenikapı miting alanında buluşmaya başladı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Davana sahip çıkacaksın, birlikte başaracağız, birlikte güçlü olacağız. Bu dava hepimizin, sen varsan bir fazlayız" diyerek emeklilik prim gününü dolduran ancak yaş nedeniyle emekli olamayan herkesi mitinge katılarak taleplerine sahip çıkmaya çağırmıştı.