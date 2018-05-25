Eximbank'tan ihracat yapan sermaye gruplarına 5 yıl vadeli kredi

Eximbank, ihracat yapan sermaye gruplarına işletme sermayesi finansmanı için altı aylık dönemlerde avro cinsinden ve 10 taksitte geri ödenmek üzere toplam 5 yıl vadeli seçenek sunuyor.

Türk Eximbank tarafından ihracat yapan sermaye gruplarına altı aylık dönemlerde avro cinsinden ve 10 taksit halinde geri ödenmek üzere toplam 5 yıl vadeli bir seçenek sunuluyor.

Dilimler halinde devreye girecek kredi, 28 Mayıs'ta kullandırılmaya başlanacak ve ilk etapta 500 milyon dolar karşılığı avro cinsinden kredi sunulmuş olacak.

Öte yandan Türk Eximbank, "ihracatçılara destek" için uluslararası para ve sermaye piyasalarından kaynak tedariki çalışmaları kapsamında "Sukuk Tahvil İhracı" ve Dünya Bankası kuruluşu olan MIGA garantörlüğünde yeni bir fon sağlanması çalışmaları da hızlandırıldı.