Evleri çöken yurttaşlardan Arda Turan'a tazminat davası

Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel çalışması sırasında evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, futbolcuya ve kardeşi Okan Turan’a tazminat davası açtı.

Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde Temmuz 2018’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, 4 katlı Ertürk Apartmanı tahliye edilmesinin ardından çökmüştü.

Binaları çöken apartman sakinleri, Arda Turan ve kardeşi Okan Turan hakkında tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde apartman sakinleri, maddi ve manevi tazminat taleplerini dile getirdi.

Dilekçede her bir apartman sakini için 5 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talep edildi.