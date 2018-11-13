Evinin önünde toplanıp Akşener'i protesto edenlere hapis istemi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanıp slogan atanlar hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2018'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde toplanarak izinsiz gösteri yapan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda 16 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede MHP Üsküdar ilçe teşkilatının başkan ve yöneticileri olan şüphelilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden karşılıklı yazışmalarını protesto etmek amacıyla evinin önüne gidip sloganlar attıkları belirtildi.

AKŞENER İKİ KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Meral Akşener'in şüphelilerden Hakan Aslan ve Naim Öztekin'den şikayetçi olduğu, diğer şüphelilerden şikayetçi olmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, 16 şüphelinin "tehdit" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi. Hakan Aslan ve Naim Öztekin için ayrıca "hakaret" suçundan da üçer ay on beşer günden ikişer yıl dörder aya kadar ceza talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor. Şüpheliler hakkında, "toplantı ve kanununa muhalefet" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.