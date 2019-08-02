Evine 4 maaş giren Fatmanur Altun 'fedakarlık' yapıyormuş: Sabrımızı sınamayın...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor' açıklaması sonrası Altun'un eşi Fatmanur Altun ilginç bir yazı kaleme aldı. Daha fazlasını kazanabilecek 'kabiliyetli bireyler' olarak fedakarlık yaptıklarını öne süren Altun, 'Vatandaşla alay etmeyin, sabrımızı da sınamayın, ikiyüzlülüğünüzü ve ihanetinizi milletimizin gözlerinin önüne sermeyin' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, çifte maaş eleştirilerine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, Fikriyat.com internet sitesinde kaleme aldığı "Vatandaşla alay etmeyin" başlıklı yazısında, kendilerini "kabiliyetli birey" ilan etti ve daha fazlasını kazanabilecekken fedakarlık yaptıklarını ileri sürdü. "Devlette 'dolgun ücret' karşılığı çalıştığı iddia edilen kabiliyetli bireylerin, burjuvazinin yönettiği ulus ötesi şirketler gibi yapılarda aynı hizmetin karşılığında onlarca kat fazla gelir temin edebilecekken devlet hizmetine talip olarak büyük fedakarlık gösterdikleri kasıtlı olarak halkın gözünden kaçırılmaktadır" diyen Altun, yazısını, "Son söz, Vatandaşla alay etmeyin, sabrımızı da sınamayın, ikiyüzlülüğünüzü ve ihanetinizi milletimizin gözlerinin önüne sermeyin" sözleriyle noktaladı.