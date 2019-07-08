Evinden bütün Ankara'yı izleyen Gökçek: Kamera sistemi sökmeye boksör ve güreşçiler geldi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, evinden bütün Ankara'yı izlediği kamera sistemini sökmeye gelenler arasında boksör ve güreşçilerin de olduğunu ileri sürerek, 'Anraka Dağ başı, Mansur Yavaş'ın A Takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur'un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi' dedi.

Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Melih Gökçek’in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sistemi bugün söküldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan ve Mansur Yavaş'ı hedef alan Gökçek, "Bana geçtiğimiz günlerde, ANFA'dan bir tebligatla güvenlik kameralarını sökmek istedikleri bildirildi. Ben de gelin sökün diye çağrıda bulundum. Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15/20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler" derken, ​"Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Anraka Dağ başı, Mansur Yavaş'ın A Takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur'un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi" ifadesini kullandı.

Gökçek, açıklamasına şöyle devam etti:

​Adam gibi ya 2 kişiyle kameraları sökecekseniz sökün ya da sizi içeri almıyorum dedim. Gelenlere haber gönderdim. O sırada polis geldi ve gelen A Takımını dağıttı, iki teknisyen şu anda sökümü yapıyor.

​Eşinizle birlikte evinizde otururken 15/20 kişilik bir grupla gelinmesi demek, aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15/20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kar kalmaz.