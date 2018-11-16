Evinde tadilat olan başhekim eşi ve iki çocuğuyla hastaneye yerleşti

Zonguldak'ta Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun evindeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'nde özel bir odaya yerleştiği iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'nde özel bir odada kaldığı ileri sürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce iddia üzerine disiplin soruşturması başlatılarak hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi.

'BAKANLIK KONUYU TAKİP EDİYOR'

Hasanoğlu'nun bir süredir hastane odasını evi gibi kullandığı iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. İddiaların soruşturulması için hastaneye 2 müfettiş gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, "Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız" dedi.