Eve yemek söyleyenler dikkat: Hesap bilgileri çalındı

İnternetten evlere yemek siparişi gittikçe yaygınlaşırken, bu yöntem de dolandırıcılık konusu oldu.

İstanbul'da, bankaların pos cihazlarına yükledikleri özel yazılımla yaklaşık bin kişinin kart bilgilerini ele geçiren çete, 3 milyonluk vurgun yaptı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, yemek siparişi getiren moto kuryeler aracılığıyla müşterilerin kart bilgilerini yazılımı değiştirilmiş pos cihazlarıyla ele geçirildiğini belirledi. İlk belirlemelere göre yaklaşık bin kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyaladığını tespit eden ekipler, liderliğini Doğan K.'nın yaptığı şebekeye ulaştı.

Yaklaşık 3 milyon lira kazanç elde eden şebekeye düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Doğan K.'nin ise operasyonlardan önce Bali adasına kaçtığı belirlendi. Doğan K. Bali'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yapınca Endonezya polisi tarafından gözaltına alındı.