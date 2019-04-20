Ev, tarla, araba, işyeri: Bu kentte her şey icralık!

Kocaeli’de icra dosyalarında endişe verici bir artış söz konusu. Sadece 20 günde 76 farklı icra ilanı yayınlandı.

Türkiye’nin sanayi merkezi olarak bilinen 2 milyon nüfusa sahip Kocaeli’de icra dosyalarının sayısı 500 bini aştı. Kocaeli’de ortalama her dört vatandaştan biri icralık oldu.

Kocaeli Koz gazetesinin haberine göre Kocaeli’de artık icra dairelerinde dosya konulacak yer olmadığı için dosyalar koridorlara taşmış durumda. Kocaeli Adliyesi'ne bağlı çalışan sekiz icra dairesinde işlem gören dosya sayısı 350 bine yaklaştı. Sadece 2018 yılında 97 bin 860 yeni icra dosyası açıldı. Büyük çoğunluğunu elektrik, su, internet ve telefon faturaları ile kredi kartı borçlarının oluşturduğu icra dosyaları arasında, karşılıksız çeklerden ötürü açılan dosyalar da önemli yer tutuyor.

Kocaeli Adliyesi ile birlikte Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Körfez adliyelerinde işlem gören icra dosyaları ile birlikte kent genelindeki toplam icra dosyası sayısı ise 500 bini aştı. Sadece 20 günlük icra ilanlarına baktığımızda bir durumun vahameti kendi net bir biçimde ortaya koyuyor. Kocaeli’de bulunan icara daireleri 1 Nisan-20 Nisan tarihleri arasında 76 farklı icra ilanı yayınlandı.

Evden araçlara, tarlalardan işyerlerine kadar nerdeyse icralık olmayan hiç bir şey kalmamış durumda. halihazırda yer alan icra dosyalarına ise her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediliyor.