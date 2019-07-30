Ev sahibi oranı azalıyor, kiracı sayısı artıyor

Türkiye'de ev sahibi oranı gün geçtikçe azalırken, kiracı sayısında son bir yıl içinde yüzde 11 artış yaşandı. 2018’de kiracılar ev sahiplerine her ay 5 milyar lira yatırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılı için yayımladığı hane halkı tüketim harcamaları verileri çarpıcı bir gerçeği daha ortaya çıkardı.

Buna göre yurttaşların en önemli gideri konut ve kira harcamaları oldu. Hane halkı 100 liralık harcamasının 23,7 lirasını konut (doğalgaz, elektrik, su vb. faturalar) ve kira için harcıyor. Nüfusun yoksul kesimlerinde ise bu tutar 31,4’e kadar çıkarken, zengin kesimlerde bu tutar 20,3’e kadar düşüyor.

KİRACI SAYISI HIZLA ARTIYOR

Birgün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, AKP dönemi boyunca haneler içindeki kiracı sayıları gittikçe arttı. 2002 yılında her 100 hanenin 18,7’si kiracı iken, 2018’de bu sayı 28,5’e çıktı. Haneler içindeki kiracı sayısı da gittikçe artıyor. Eğer kiracılaşma oranı bu hızda devam ederse 20 sene sonra kiracı sayısı kendi evinde oturan sayısını geçecek. Yıllara göre her 100 haneden kaçı kiracıydı?

2002 18,7

2003 21,6

2004 21,2

2005 22,4

2006 21,8

2007 23,1

2008 23,5

2009 22,6

2010 23,8

2011 23,9

2012 24,9

2013 23,2

2014 24,6

2015 26,3

2016 26,0

2017 26,3

2018 28,7

YÜZDE 11 ARTTI

TÜİK verilerine göre 2017’de 6 milyon kiracı hane varken, 2018’de bu tutar yüzde 11 artışla 6,7 milyona fırladı. Buna karşılık krizle beraber kendi evinde oturanların sayısı yerinde saydı. Nüfusun kiracı olan kısmı her ay gelirinin önemli bir kısmını ev sahiplerine veriyor. TÜİK verilerine göre kiracıların her ay ev sahiplerine ödediği bedel aylık yaklaşık 5 milyar TL.